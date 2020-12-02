في اليوم الوطني الإماراتي..حسين الجسمي: نتكاتف لتحقيق الطموح

احتفل الفنان حسين الجسمي، باليوم الوطني الإماراتي الـ 49، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر الجسمي صورة له، وعلق عليها قائلاً:"في اليوم الوطني49 ‬⁩ الفخر والهمّة والتطلّع للمستقبل لا شيءمستحيل ‬⁩ في وطننا برؤية ودعم حكّامنا حفظهم الله .. نتكاتف لتحقيق الطموح والنجاح وتشريف الوطن كلٌّ في مجاله".

يذكر ان الجسمي يحيي حفل غنائي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي، وذلك غداً الخميس، على مسرح المجاز بإمارة الشارقة.

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يذكر أن الجسمي طرح مؤخراً أغنية "لبة العيون"، وسجلت أكثر من 3 مليون عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:جنان، ألحان:حسين الجسمي، توزيع:حسام كمال.

يذكر أن الجسمي طرح أخيراً أغنية "لبة العيون"، وسجلت أكثر من 3 ملايين عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات: جنان، ألحان: حسين الجسمي، توزيع: حسام كمال، ويقول مطلعها "لبّة العيون اللي سحرها

ذبحني ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني وعوَّد سنين الغلا تروي لي الحنينشفتك وفَز القلب ومن ثم طرحني صويب اوِنّ الشوق وارضفه رَضفين".

إضافة إلى أغنية "جبار"، التي حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، أشعار نهيان بن زايد آل نهيان ألحان: حسين الجسمي، توزيع: زيد عادل، ويقول مطلعها "ياعين هلّي الدمع واطفي لهب نار عاشق ضــناه الشـوق لاجلك ولـيــفي آهـــــات قلبي تنسمع سر واجــهـار وجفني لذيذ النوم طرفه معيفي البين جار وهجر الاحباب جبّار والصــــد عقب الــود حدٍّ رهـــيفي".