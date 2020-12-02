الأمريكية بيلي إيليش تتصدر محركات البحث العالمية

تعمل النجمة العالمية الأمريكية، بيلي إيليش(Billie Eilish)، التى تبلغ من العمر 18 عاما، على تجهيز 16 أغنية جديدة مع شقيقها المنتج Finneas.

وكانت النجمة العالمية بيلي إيليش(Billie Eilish)، أطلقت عددا من الأعمال الغنائية الناجحةفي الأشهر الماضية من العام الجاري 2020، وآخرها أغنية therefore i am.

اقرأ أيضًا..بشعر فسفوري.. بيلي ايليش تأسر قلب الجمهور

Billie Eilish نجمة عالمية تشعر بثقة كبيرة في قدرتها كمؤلفة، حيث تستطيع التعبير عن نفسها وإيصال أفكارها ووجهات نظرها للجمهور.

استطاعت بيلي إيليش أن تضع بصمة واضحة في عالم الموسيقى والغناء، بفضل موهبتها الساحرة التي جعلتها واحدة من أهم نجوم الغناء في

العالم، رغم صغر سنها، وحصدت عددا كبيرا من الجوائز الهامة خلال العام الجاري، والتي نافس عليها أهم وأشهر نجوم الغناء، ومن أبرزها "Billboard Music Awards" و"Brit Awards".

اقرأ أيضًا.. إطلالة بيلي إيليش الغريبة تثير انتباه جمهور الوطن العربي

ولدت مغنية البوب الأمريكية بيلي إيليش بايرت بيرد أوكونيل في 18 ديسمبر 2001، بمدينة هايلاند بارك، بولاية لوس أنجلوس وسط عائلة من الممثلين والموسيقيين. والداها هما الممثلة-الموسيقية وكاتب السيناريو ماجي بيرد وباتريك أوكونيل.

تعلمت بيلي إيليش في المنزل، وانضمت إلى جوقة

للأطفال في سن الثامنة، وبدأت بالكتابة والغناء في سن الحادية عشرة، متخذة شقيقها الأكبر فينياس أوكونيل قدوة، حيث كان يكتب بالفعل ويؤدي وينتج أغنياته الخاصة مع فرقته. في أكتوبر 2015، سجلت بيلي أغنية "Ocean Eyes"، التي كتبها فينياس في البداية لفرقته الموسيقية، وأرسلتها إلى معلم الرقص الخاص بها الذي كان يأمل في تصميم رقصة عليها.

اقرأ أيضًا.. شبشب على شراب .. الأمريكية بيلي ايليش تصدم جمهورها بظهور جريء

في عام 2016 أصدرت بيلي إيليش Billie Eilish، أغنية "Ocean Eyes" على ساوند كلاود، وتم إصدار فيديو موسيقي في 24 مارس 2016، وتم إصدار فيديو لبيلي وهي تقوم بأداء رقصة للأغنية في 22 نوفمبر 2016، وفي تلك السنة، قامت بيلي أيضًا بإصدار الأغنية المنفردة "Six Feet under.