شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تطل بالأبيض والأسود: عارفة إنى مختفية بقالى حبة بس بحضر حاجات هتعجبكوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة سوسن بدر رسالة لجمهورها بعد اختفائها عن الظهور ومشاركة صورها وأخبارها عبر حساباتها بمواقع التواصل كما اعتادت، ونشرت صورة جديدة لها بالأبيض والأسود عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :"انا عارفة انى مختفية بقالي حبة .. بس بحضر في حاجات انشاء الله حتعجبكوا جداً .. وحشتوني "، ولاقت الصورة إعجاب عدد من متابعيها فور نشرها.



سوسن بدر

وكانت داعبت النجمة سوسن بدر متابعيها وجمهورها عبر حسابها على "انستجرام"، حيث نشرت صورة وأحد الأشخاص يضع لها المكياج، وعلقت، السنادى الناس والصحافة احتفلوا بعيد ميلادى 5 مرات.. ميرسيه قوي لكل الناس اللى بعتتلى كلمة حلوة يوم عيد ميلادى الحقيقى أو الخمسة اللى فاتوا".



الفنانة سوسن بدر

وتشارك سوسن بدر حاليا في بطولة مسلسل "خيط حرير" مع النجمة مي عز الدين، الذي يحقق نجاحا كبيرا في الوقت الحالي، والمسلسل تدور أحداثه فى 35 حلقة ويشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.