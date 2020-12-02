شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين: أبويا وحشنى قوى تعالوا ندعيله دعوة حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر السيناريست عمرو محمود ياسين عن اشتياقه لوالده النجم الراحل محمود ياسين، بعد مرور ذكرى الأربعين على وفاته منذ أيام، مطالبا متابعيه بالدعاء له، ونشر عمرو صورة لوالده عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "ابويا وحشني قوى.. ربنا يرحمه.. تعالوا ندعيله دعوة حلوة.. هو وكل أحبائنا اللى سبقونا لدار الحق".



عمرو محمود ياسين

وكانت قد شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، بصورة لوالدها الراحل وهو يتوسط عائلته قبل فترة قصيرة من رحيله، حيث ظهر في الصورة التي نشرتها عبر الاستوري الشخصي لها بموقع انستجرام، وهو يجلس على كرسي وسط بناته وزوجته الفنانة شهيرة.

وفي وقت سابق قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، منذ ايام، إنها حلمت بوالدها الراحل محمود ياسين ، لافتة أنها شاهدته كشاب في الثلاثينات من عمره، وذلك في ذكرى مرور 40 يوما علي وفاته، وكتبت رانيا عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"انا حلمت بيك يابابي الحمد الله شفتك شاب في الثلاثينات ونزلت فيك بوس من كثر ما وحشتني الله يرحمك يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته يارب نسألكم الدعاء".

وكانت أحيت رانيا محمود ياسين ذكرى أربعين والدها الفنان الراحل محمود ياسين، عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، حيث كتبت فى تدوينه لها: "40 يوما على فراقك، يا أبى الغالى ستظل فى قلبى وفى روحى حتى ألقاك رحمك الله وأسكنك فسيح جناتك يارب العالمين، اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده فى الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره فى نور دائم لا ينقطع واجعله فى جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين".