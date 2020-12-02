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شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى تدعم حملة قراءة القصص للأطفال: أسعد لحظة لما بقرأ كتاب لبنتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت الفنانة يسرا اللوزى حملة " #SAVEWITHSTORIES" العالمية فى مصر برعاية هيئة إنقاذ الطفولة بمصر، الخاصة بقراءة القصص للأطفال لتساعدهم فى التعبير عن أنفسهم، خاصة فى بعض الحالات الخاصة مثل ابنة يسرا اللوزى والتى كشفت من قبل أنها كانت تعانى من ضعف السمع منذ مولدها، ونشرت يسرا فيديو لها وهى تدعو الآباء والأمهات للانضمام للمبادرة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
يسرا اللوزي
يسرا
وعلقت على الفيديو قائلة "مفيش لحظة بتبسطنى قد اللحظة اللى بقرأ فيها كتاب لبنتى.. النظرة والشغف فى عينيها واهتمامها بالتفاصيل بيبهرنى كل مرة.. وأجمل لحظة لما ساعات اسألها "عرفتى ده منين؟"، فترد "عشان قريته فى الكتاب! ..أحب أهدى القراءة دى لأى طفل بيعانى فى التعبير عن نفسه، أو حاسس إن محدش فاهمه.. أحب كمان أحمّس الآباء والأمهات اللى بيحاولوا يساعدوا أولادهم فى التعامل مع المجتمع رغم كل الصعوبات.. بما اإن عندى تجربة شخصية مع بنتى، حسيت إن الكتاب ده كان قريب لقلبى".
وتابعت "حملة بالعربي من @savethechildrenegypt ومبادرة حادى بادى بتقدملكم قصص أطفال مختلفة بقراها شخصيات عامة ومؤثرة كلنا بنحبها".
وشاركت بالحملة عالميا، ميجان ماركل، زوجة الأمير هارى، وذلك خلال احتفالها بعيد ميلاد ابنها "أرتشى" الأول، حيث شاركت بفيديو يجمعها معه وهي تقرأ له كتابه المفضل بهدف جمع التبرعات لصالح جمعية الإغاثة الخاصة بالأطفال save the children.
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