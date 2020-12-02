شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر إسلام خليل يهدى "لسه فاكرك" لروح المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى الشاعر إسلام خليل أغنية جديدة تحمل اسم "لسه فاكرك"، والتى قام بكتابتها وتلحينها وغنائها، للمطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، وذلك للاحتفاء بذكرى رحيله التى توافق غدا الخميس 3 ديسمبر.

وتقول كلمات الأغنية:

لسه فاكرك لسه عايش جوا قلبى وفى خيالى

لسه صورتك جنب منى

لسه صوتك برده عالى

يا احلى دنيا انا عيشتها

وايامى مجاش تانى زيها

يا حلم عمرى اللى انتهى بعدك يا غالى

اجمل ما كان ليا في دنيتى

صوتى اللى وصل كلمتى

ونور منور سكتى وسط الليالى

مفيش كلام عندى اقولهولك

بعد ما توهنا في وسط الزحمة

كل اللى اقدر اوصلهولك دعوى بالمغفرة والرحمة

يا أحلى دنيا انا عيشتها

وأيامى مجاش تانى زيها

يا حلم عمرى اللى انتهى بعدك يا غالى

اجمل ما كان ليا في دنيتى

صوتى اللى وصل كلمتى

ونور منور سكتى وسط الليالى

وتوفى المطرب شعبان عبد الرحيم بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، ودفن بمحافظة القليوبية، وأقيم العزاء بمنطقة فيصل، وحضره السياسي الكبير عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وحكيم، وصلاح عبد الله ونادر أبو الليف ومحمود الليثي ومحمد عدوية وعبد الباسط حمودة وحلمى عبد الباقي، وبالإضافة إلى سعيد حساسين عضو مجلس النواب.

وقدم الراحل شعبان عبد الرحيم عشرات الأغاني أشهرها "مواطن ومخبر وحرامي" من فيلم يحمل نفس الاسم، وأغنية "أنا بكره إسرائيل" و"متخافش من الحكومة" و"شعبان يتحدى جاكسون" و"هابطل السجاير" ساهمت في اشتراكه في عدد من الأفلام السينمائية بعدما اختاره المخرج الكبيرداوود عبد السيد لبطولة فيلم "مواطن ومخبر وحرامي".