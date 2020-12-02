شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لارتباط حلا شيحة ومعز مسعود.. من الشائعات للاعتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى يوم 23 سبتمبر طالت الأقاويل الفنانة حلا شيحة على مدار أيام لارتباطها بالداعية والمنتج معز مسعود، ولم تعلق حلا شيحة وقتها بالإيجاب أو بالنفى، لكن قصة حبهما ظهرت يوم 13 يونيو عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه "إنستجرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوى".

ووقتها رد الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة على الأقاويل التى طالت ابنته حلا عن ارتباطها بالداعية والمنتج معز مسعود، موضحا أنه فوجئ بكل هذه الأخبار المنشورة بشأن هذه العلاقة، دون أن يكون هناك ارتباط رسمى بين ابنته ومعز، مشيراً إلى أن الأخير لم يحدثه فى أى شىء أو يتقدم للزواج من ابنته رسميا حتى الآن.

وقال الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة إن معز مسعود من أصدقاء الأسرة، وحال وجود عريس لابنته حلا شيحة يكون مناسبا لن يتردد سواء هو أو غيره، مؤكدا أن حلا من حقها الزواج حيث ترعى أبناءها بمفردها.

وظل اسما الداعية "معز مسعود" والفنانة حل شيحة يتصدران مؤشرات البحث جوجل لأيام عديدة لوجود قصة حب بينهما، لكن لم يؤكدا أو ينفيا علاقتهما.

أما اليوم 2 ديسمبر أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية الإسلامى معز مسعود، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وقامت حلا بإعادة نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".