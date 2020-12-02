شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لـ جينيفر لورانس وليوناردو دى كابريو من كواليس Don't Look Up والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم ليوناردو دى كابريو فى أول صورة له من كواليس أحدث أفلامه السينمائية الذى يقوم بتصويرها حاليا Don't Look Up، وذلك خلال تقرير نشره موقع الديلى ميل، حيث تم التقاط الصور داخل مدينة بوسطن، وظهر ليوناردو بلوك مميز خلال الفيلم الذى ينتظره محبيه حيث يشاركه به مجموعة من أهم النجوم منهم جينيفر لورانس، والتى ظهرت هى الأخرى بكواليس العمل.



ليوناردو

من ناحية أخرى، بدأ ليوناردو تحضيرات فيلمه Killers Of The Flower Moon، للمخرج مارتن سكورسيزى، حيث كشف موقع ديلي ميل عن خلاف وجدال بين بطل الفيلم ليوناردو دي كابريو وكاتب السيناريو إريك روث، وذلك بسبب تكيف الرواية بما يتناسب مع الفيلم.



ليوناردو دى كابريو

وقال روث في حوار مع IndieWire، نقله موقع ديلي ميل، إن النقاشات التى جمعته بـ ليو تتعلق بالشكل النهائى لتحويل الرواية إلي فيلم، وأن الجدال بينهما وصل إلي مرحلة الحسم حيث وافق علي تعديلاته وآراءه بنسبة 50 % بينما ربح هو 50 %، موضحا أنه سيستمر في إعادة الكتابة وأن الخلاف كان حول طريقة تصوير شخصية ليو.



لورانس

وقال روث إن الفيلم مأخوذ عن كتاب لديفيد جران، وأنه قصة قبيلة أوسيدج هنود، 1921، وهم أفقر الناس في أمريكا الذين اكتشفوا النفط في أوكلاهوما، فتنقلب الأمور رأساً علي عقب فوراكتشاف النفط بداخلها، مما يتسبب في اندلاع الحروب ثم إبادة أفراد القبيلة الهندية ممن عاشوا فيها طوال تلك الفترة، ومن المفترض أن يتم طرح الفيلم خلال العام القادم 2021.



جينيفر لورانس