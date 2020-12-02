شكرا لقرائتكم خبر عن بيرتنى سبيرز تحتفل بعيد ميلادها الـ39 بصورتين مع صديقها سام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة بريتنى سبيرز بعيد ميلادها الـ39 الذى يحل اليوم، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشرت صورتين لها مع مدرب اللياقة البدنية الخاص بها وصديقها سام، وفقاً لما أكده موقع ديلى ميل فى تقرير نشره خلال الساعات الماضية، وأكد فيه أن الفائزة بجائزة جرامى والتى يتابعها 131 مليون شخص على وسائل التواصل الاجتماعى تحاول الاستمتاع بعيد ميلادها بأفضل شكل ممكن خلال الساعات الماضية كما يظهر فى الصور.



بريتنى سبيرز

وتقضى النجمة العالمية بريتنى سبيرز عطلة خاصة مع صديقها سام فى إحدى الجزر الاستوائية فى ماوى، وسط نزاعها القانونى مع والدها من الوصاية عليها، والتى يرغب في دعاويه القضائية فى السيطرة على ثروتها التى تزيد عن 60 مليون دولار.



سبيرز

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تفاصيل رحلة سبيرز مع صدقها سام إلى إحدى الجزر الاستوائية فى ماوى، والتى تنعزل فيها قبل احتفالات عيد ميلادها القادم، لتأخذ أنفاسها من المعركة القضائية التى تخوضها مع والدها جينى سبيرز.

وكانت سبيرز ظهرت مع صديقها سام الذى يصغرها بأثنى عشر عاماً، فى إحدى الجزر الخاصة، قبل أسبوعين من عيد ميلادها التاسع والثلاثين، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها بعض من صور رحلتها عبر إنستجرام.

كما شاركت سبيرز البالغة من العمر 39 عاماً، متابعيها بصور لها من داخل طائرتها الخاصة لتوثيق رحلتها التي استمرت لعدة ساعات وصولاً للجزيرة الاستوائية التى شاركت فيما بعد بصور من فاكتها التي تتناولها هناك في استوري عبر إنستجرام، واستعرض صديقها عارض الازياء عضلاته بقميص أبيض ضيق، وبنطال رياضى رمادى، وزوج من حذاء رياضى من Air Jordan 1 باللون الأخضر التوربينى.