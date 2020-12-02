فيديو- "يابخت من زار وخفف".. هل اعتزلت نيللي التمثيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حلت الفنانة نيللى ضيفة على الإعلامية بوسى شلبى، أثناء تواجدها في حفل توقيع كتاب "حكايات العمر كله" للفنان سمير صبري.

قالت نيللي :"إنها لاتحب الأضواء، ويابخت من زار وخفف".

أضافت نيللي أنها لا تتابع الأخبار ولا تقرأ ما ينشر، مشيرة إلى أن عدم ظهورها في أي عمل جديد لا يرجع إلى عدم رضاها عن الساحة الفنية، ولكنها قد اكتفت بما قدمته للسينما والتليفزيون".

وأوضحت أنها تفتقد الحالة الفنية التي كانت تعيشها أيام عملها بالتمثيل على الرغم من ابتعادها عن الفن".

وكشفت أنها لم تسأل سمير صبري إذا كان قد ذكر اسمها في كتابه "حكايات العمر كله" ولكنها تعلم أنه بالتأكيد ذكرها في كتابه، وتحدثت عن استمتاعها بالعمل معه في أعمالهما السابقة.

يذكر أن أخر أعمال نيللي كان مسلسل "قصاقيص ورق" الذي تم عرضه سنة 2005 وشاركها البطولة كمال أبو رية، أحمد راتب وسحر رامي، إخراج إبراهيم عفيفي.