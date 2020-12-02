"حظر تجوال" بالمسابقة الرسمية في القاهرة السينمائي ويعود بالجمهور لخريف 2013

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

يحتفل صناع السينما مساء اليوم الأربعاء، بافتتاح الدورة الثانية والأربعين، من مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة المنتج محمد حفظي، ويكرم عدد من رموز الفن، منهم الكاتب الكبير وحيد حامد والفنانة منى زكي.

ويشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي "حظر تجول"، ويعرض للجمهور ضمن الفاعليات الجمعة، في التاسعة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وهو بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، ويتتبع قصة فاتن بعد خروجها من السجن بعد 20 عاما، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويشارك في البطولة الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23 ، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.