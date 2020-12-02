فيديو| شيرين رضا تكشف: تعرضت لالتواء في القدم في "نمرة اتنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة شيرين رضا عن دورها في حلقة "فرق توقيت" من مسلسل "نمرة اتنين"، وتعرضها لالتواء في قدمها أثناء التصوير.

قالت شيرين خلال لقائها في برنامج "Mbc trending"،:" "فرق توقيت" "أكيد فيه فرق توقيت في كل حاجة في حياتنا، بنوصل بدري كتير، وبنوصل متأخر كتير وبيضيع علينا حاجات، وأنا شايفة إنه بالرغم إنه بيضيع علينا حاجات إلا إن الحاجة الحلوة هتيجي مهما حصل".

أضافت شيرين:"الصعب أن التصوير يكون طول الوقت داخل سيارة، بس أنا بحب الحاجات الصعبة".

تابعت شيرين :"تعرضت لالتواء في قدمي خلال التصوير، كان صعب عليا أني أفضل جالسة في العربية وقت طويل".

"نمرة 2" يتكون من 8 حلقات لكل حلقة حكاية خاصة بها، لكن يجمعها إطار واحد وهو فكرة الحب الثاني، من المقرر عرضه على منصة شاهد VIP في 29 أكتوبر الجاري، ويقوم بإخراج كل حلقة مخرج مختلف، مع أبطال ونجوم مختلفين، ومن بين المشاركين في العمل: "منى زكي، شيرين رضا، ماجد الكدواني، إياد نصار، أروى جودة، صبا مبارك، عمرو يوسف، يعقوب الفرحان، آسر ياسين".