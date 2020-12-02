ويزو تهنئ نجم مسرح مصر بزواجه والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، صديقها الفنان محمد توب وعضو فريق مسرح مصر بزواجه من فتاة خارج الوسط الفني.

نشرت ويزو صورة للعروسين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" الف مليون مبروك ياروح قلبي بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، مبروك ياتوب ياعسل انت وعروستك القمر ياحبيبي تعيشو وتتهنو ياحلويات".

ورد توب على تهنئة ويزو، قائلًا :"الله يبارك فيكي يا وزتي".

وحضر حفل الزفاف نجوم مسرح مصر وفي مقدمتهم الفنان أشرف عبد الباقي ومصطفى خاطر ومصطفى بسيط ومحمد أنور.

ومن ناحية أخرى يشارك محمد توب في مسرحية "صباحية مباركة" من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق.

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