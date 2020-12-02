صور| بشرى وحنان مطاوع وأيتن عامر في العرض الخاص لفيلم "خان تيولا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل أبطال فيلم "خان تيولا" بالعرض الخاص للعمل، أمس الثلاثاء، في دور العرض السينمائي، في مدينة 6 أكتوبر.

وحضر العرض الخاص كل من نضال الشافعى ووفاء عامر وأحمد كمال ومؤلف ومخرج الفيلم وسام مدني.

كما حرص عدد من النجوم على حضور العرض الخاص وكان أبرزهم أيتن عامر وحنان مطاوع وزوجها المخرج أمير اليماني وبشرى وخطيبها وأحمد التهامي، أحمد عزمي، ومحسن منصور وسامح حسين ونجوم "مسرح مصر" حامد الشراب، وبيشوي طاهر، وإبرام سمير.

فيلم "خان تيولا" من بطولة وفاء عامر، ونضال الشافعي، ومحمود البزاوي، وأحمد كمال، وراندا البحيري، وهو من تأليف وإخراج وسام المدني.