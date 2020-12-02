تراند اليوم : خطوبة حلا شيحة ومعز مسعود

أعلنت الفنانة المصرية، حلا شيحة عن ارتباطها بالداعية والمنتج المصري معز مسعود، وذلك من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستقرام" بعد أن أهدى لها أغنية بصوته.

وقامت الفنانة حلا شيحة بنشر مقطع من الأغنية وكتبت عليها: "شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخور بأنك كرستها لي ❤️moezmasoud لديك الكثير لتقدمه، لا يمكنك الانتظار لرؤية كل شيء ومشاركته معك".

جاء ذلك بعد فترة من تردد أنباء حول علاقتهما وارتباطهما، لكنهما لم يردا بالتأكيد أو النفي على ما تم تداوله.

معز مسعود، هو داعية إسلامي مصري ومقدم برامج إذاعية وتليفزيونية عن الدين الإسلامى من خلال منظوره الشرعي والسلوكي، وعمره 42 سنة، من مواليد 1978 فى شهر فبراير يوم 27، والتحق بجامعة كامبريدج بالقاهرة من عام 1997 لـ 2000، ويعمل كمنتج سينمائي أيضًا، وقد تزوج من قبل ثلاث مرات.

