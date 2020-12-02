شعره جزء من طلّته الجذابة.. جورج كلوني يكشف السرّ

متابعة بتجــــــــــرد: أجبرت جائحة كورونا المشاهير على التكيّف مع عالم جديد بعيدًا من معجبيهم. منهم من اختار الطبخ كهواية لتمضية الوقت، ومنهم من اختار العزف وكتابة الأغاني… الى أشياء أخرى. لكن تبيّن أن جورج كلوني كان أكثر استعدادًا من معظم أقرانه للقيام بكافة حاجاته في المنزل.

وكشف كلوني السر وراء احتفاظه بتسريحة شعره المفضلة، رغم حالة الإغلاق التي ألقت بظلالها على صالونات الحلاقة خلال تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر موقع الـ“سي إن إن” أنّ الممثل دأب على قصّ شعره بنفسه على مدار الـ25 عامًا الماضية باستخدام أداة غريبة تعود إلى حقبة الثمانينيات من القرن الماضي يربطها بمكنسة كهربائية.

وحين سئل عن عن كيفية اعتنائه بتسريحة شعره خلال الحجر، قال: “أقوم بقصّ شعري بنفسي منذ 25 عامًا. اشتريت شيئًا يسمى “فلوبي” (Flowbee) يأتي مع مكنسة كهربائية ومقص وما زلت أستعمله حتى الآن”. وأوضح كلوني: “شعري مثل القش، لذا فمن السهل قصه”.

اختراع جهاز الـ”فلوبي” يعود الى الثمانينيات ويمكن ربطه في المكنسة الكهربائية لقص الشعر.