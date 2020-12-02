شاهد لحظة مقتل مغني الراب كوري طومسون بالرصاص في الشارع

متابعة بتجـــــــــــرد: وثقت كاميرات مراقبة لحظة مقتل مغني الراب الأميركي كوري طومسون على يد مسلحين مقنعين قاما بإطلاق الرصاص عليه في الشارع.
وكشفت كاميرات المراقبة التي كانت موجودة في جادة أفون بنيوجرسي، لحظة مهاجمة مسلحين للمغني المعروف باسم تريبل بينز البالغ من العمر 29 عاما.
وحين كان المغني يسير باتجاه سيارته التي كانت مركونة في المكان، فتح رجلان مقنعان النار عليه.
وأطلق المسلحون الرصاص على طومسون عدة مرات، بينما كان الأخير يتدحرج على الشارع، قبل أن يتقدم أحد المهاجمين منه ويوجه طلقة مباشرة إلى رأسه.
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