كارينا كابور بوزن زائد بسبب الحمل.. شاهدوا الصور

متابعة بتجـــــــــــرد: تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جمعت النجمة الهندية كارينا كابور وزوجها الممثل الشهير سيف علي خان وابنهما.

وتبين أن الممثلة نشرتها قبل هذا على حسابها الخاص وبدت فيها بإطلالة أثارت اهتمام عدد كبير من المتابعين حيث تبين انها اكتسبت الكثير من الوزن وهو ما ظهر واضحاً رغم أنها ارتدت ملابس داكنة اللون.

وهذا ما ركزت عليه الكثير من التعليقات ومما كتبه المتابعون على أحد الحسابات: “أكيد مع الحمل تزيد أما بتفضل نحيفة؟” و”جاي أقول سمنانة بسبب الحجر بس طلعت حامل” و”جميلة بكل حالاتها” و”إيه هي حامل؟”.

ويشار إلى أن الفنانين أعلنا خبر الحمل في وقت سابق من خلال بيان رسمي جاء فيه: “يسعدنا أن نعلن أننا في انتظار إضافة جديدة لأسرتنا. شكراً لجميع المهنئين على حبهم ودعمهم الدائم لنا”.

كذلك نشرت كارينا صور التهنئة التي تلقتها من عدد أصدقائها عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” على حسابها على التطبيق. ويذكر أن لدى الثنائي ابناً يدعى تيمور ويبلغ الـ4 سنوات.