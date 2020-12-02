والدة حمو بيكا تنهار على الهواء بسبب هاني شاكر

متابعة بتجـــــــــــرد: في أولى حلقات برنامجها “صبايا الخير” بعد انتهاء إيقافها عن الظهور إعلامياً، استضافت الإعلامية ريهام سعيد، والدة مطرب المهرجانات حمو بيكا، التي أكدت في بداية حديثها أنها مستعدة لدخول السجن بدلا من ابنها، لأنها لا تطيق رؤيته مسجوناً، فهو لم يدخل قسم شرطة من قبل.

وقالت إنها لا تطيق أي وجع ينال ابنها وأنها أم، مشيرة إلى أن حمو اعتذر أكثر من مرة وأن الله يسامح فلماذا لا يسامحه العبد.

وأضافت والدة بيكا أنها اعتذرت بنفسها للفنان هاني شاكر في الأزمة الأولى التي سامح ابنها فيها، أما هذه المرة فهو يصر على موقفه، لافتة إلى أن ابنها كان ينوي خيراً عندما ذهب إلى النقابة لاستصدار التصريح، ولكن بعد مقابلته بالرفض انفعل وأخطأ.

وأكدت أنه من غير الضروري أن يعطوا حموا تصريحا كمطرب ويطلقوا عليه أي مسمى آخر بعيداً عن الطرب؛ لو كانت هذه المشكلة.

قالت إنها تعتذر للفنان هاني شاكر قائلة: “أقل من كرامتي بس ابني مايتحبسش، هتحايل طول العمر أنا آسفة لتالت مرة ورابع مرة بس ابني ما يباتش يوم برة بيته، ابني ساعة نرفزة غلط بكلمة والأستاذ هاني شاكر معاه زيه”.

وأوضحت أنها تبكي كثيراً منذ سماعها الحكم، وأنها دخلت المستشفى عندما سمعت بالحكم.