متابعة بتجــــــــــرد: نشر الداعية معز مسعود على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو يحمل أغنية جديدة له بعنوان “مقاتل- fighter” قام بتنفيذها على الغيتار، ليهديها للفنانة حلا شيحة، في أول تفاعل بعد انتشار شائعات عن ارتباطهما عاطفيًا.
وعلّق معز مسعود على المقطع قائلا: “سجّلت مؤخرًا عرضًا توضيحيًا على iPhone لأغنيتي التالية “Fighter” على غيتاري، والتي أعدتها في عام 2007. هذه الأغنية لك يا فتاة رحلتنا واحدة. نحن بعيدون عن الضحلة الآن”.
نشر الداعية معز مسعود على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو يحمل أغنية جديدة له بعنوان “مقاتل- fighter” قام بتنفيذها على الغيتار، ليهديها للفنانة حلا شيحة، في أول تفاعل بعد انتشار شائعات عن ارتباطهما عاطفيًا.
وعلّق معز مسعود على المقطع قائلا: “سجّلت مؤخرًا عرضًا توضيحيًا على iPhone لأغنيتي التالية “Fighter” على غيتاري، والتي أعدتها في عام 2007. هذه الأغنية لك يا فتاة رحلتنا واحدة. نحن بعيدون عن الضحلة الآن”.
كانت هذه تفاصيل خبر معز مسعود يُهدي حلا شيحة أغنية: “رحلتنا واحدة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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