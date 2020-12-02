شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائى يحتفى بالسعفة الذهبية لفيلم "ستاشر" للمخرج سامح علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفي اليوم الأربعاء مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 بالمخرج سامح علاء مخرج الفيلم القصير "ستاشر"، الحاصل على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائى.

ويشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، ظهور خاص للنجم أشرف عبد الباقى، حيث يقدم حفل الافتتاح من خلال محاكاة لواقع كورونا وما فرضه على العالم من قيود، فيما يقدم المخرج يسرى نصر الله مئوية فيللينى، بينما تشارك المذيعة مها الصغير في تقديم المكرمين.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، التى تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى. ويحتفي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالسينما المصرية في برنامج دورته الثانية والأربعين، عبر مشاركة 10 أفلام ما بين روائي وتسجيلي في فئتي الطويل والقصير، لتكون واحدة من أكبر المشاركات المصرية في تاريخ المهرجان.

في المسابقة الدولية يشارك ثلاثة أفلام، في مقدمتها الوثائقي "عاش يا كابتن" للمخرجة مي زايد، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا، والتش تشارك في انتاجه ألمانيا، والدنمارك، وتدور أحداثه حول "زبيبة" فتاة سكندرية تبلغ من العمر 14 سنة تحلم بأن تكون بطلة عالمية في رياضة رفع الأثقال، بمساعدة "كابتن رمضان" مدرب الأبطال.