تراند اليوم : مي العيدان تعتذر لـ أحمد بدير وتكشف السبب المؤثر

اعتذرت الإعلامية الكويتية مي العيدان للفنان المصري أحمد بدير، بعد قيامها بالتنمر عليه، مشيرة إلى أنها لم تكن تقصد أن تجرحه، موضحة أن السبب الرئيسي الذي دفعها للاعتذار هو شعورها بمدى الألم الذي تسببت به له وخوفها من الله.وقالت العيدان، عبر مقطع فيديو لها عبر “إنستغرام”: “امبارح بالليل بعد ما شفت عدد من اللقاءات للفنان أحمد بدير حسيت الرجل من صوته متألم.. وهو فنان كبير.. يمكن أنا حسيت الموضوع مزحة وهو أخذه على محمل شخصي.. فأنا أمانة ما آبي يتنازل عن أي قضيه أبيه يكمل في القضايا وأرفع 10 أو 50 قضية”.وأضافت: “لكن أنا عن نفسي عشان بخاف من الله وإحنا عايشين في زمن وباء أخاف يصير لي شيء أو يصير له شيء ونروح من هالدنيا وأنا جرحتك وإنه هو ما يكون محللني.. لأنه هذا أهم من كل القضايا.. وبقوله ارفع بدل القضية مليون.. لكن أنا بعتذر لك عشان أنا سمعت صوتك وايد متألم وأنت كبير”.

وتابعت: “أنا أكيد بعتذر لك والرجوع للحق فضيلة.. وأنا كنت واخدة الموضوع دعابة خصوصا إن بنتك شعرها كثيف.. وأنت كنت بتطلع في مسرحيات كتيرة بتضحك على صلعتك.. لكن أنا ممكن قي حياتك الشخصية واخد الموضوع بشكل مختلف أنا اعتذرلك من أجل رب العالمين لا أكثر ولا أقل .. وإنه يكون لي خصوم قدام رب العالمين خاصة بعد سالفة بدر الماص إنه الإنسان يرحل وفي شخص هو جارحه.. وأنا ما آبي هذا الشيء.. والحمد الله أنا والدتي ربتني إذا أخطأت في حق إنسان أعتذر وما أكابر.. وأرجع أقولك أنا بعتذر لك وحقك علي إذا جرحتك وكمل في القضايا وأرفع عليا إن شاء الله 30 قضية لحد ما تشبع.. لكن أنا قدام رب العالمين اعتذرت لك”.

واختتمت حديثها، قائلة: “أنا اللي ضايقني أمس هو صوته المتألم .. وهو كبر في عيني لما قال لجمهوره ما حدا يدخل عندها ويسبها لأنها في النهاية ست.. وأنا بالأمانة هدول النقطتين اللي ضايقوني”.