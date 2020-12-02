قاضاها فاعتذرت خوفا من الله.. ماذا حدث بين أحمد بدير ومي العيدان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

مازالت أصداء الأزمة بين الفنان أحمد بدير والإعلامية الكويتية مي العيدان قائمة حتى الآن، خاصة بعد إعلان الفنان الكبير ملاحقتها قانونيا، وتوجيهها رسالة اعتذار له على خلفية ممارستها التنمر عليه قبل أيام ووصفها له بـ"الأقرع".

ونستعرض في السطور التالية تفاصيل الأزمة بين أحمد بدير ومي العيدان:

بداية الأزمة

بدأت الأزمة قبل أيام من قبل مي العيدان، عندما نشرت صورة مجمعة للفنان أحمد بدير وابنته "سارة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع".

ابنة أحمد بدير ترد

من جانبها حرصت سارة بدير على الرد من خلال حسابها بموقع "فيس بوك"، وقالت: "أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا!".

أحمد بدير يقاضي مي العيدان

في موقف آخر لها تجاه الأمر، أعلنت سارة بدير عزم والدها مقاضاة مي العيدان واتهامها بالتنمر والإساءة إليه، وكتبت عبر "فيس بوك": "إيمانا منا بأهمية التصدي لظاهرة وآفة التنمر، التي أصبحت منتشرة في المجتمع.. قرر ابويا توكيل أستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إساءة الصحفية الكويتية مي العيدان، وتجاوزها في حقنا بشكل غير لائق".

تعليق مي العيدان على مقاضاة أحمد بدير لها

عقب إعلان ابنة أحمد بدير مقاضاة والدها لمي العيدان، حرصت الأخيرة على التعليق من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، وقالت: "أحب أقول لأحمد بدير المحاكم مفتوحة من ٧ صباحا، توكل على الله واللي ما تطاله بإيدَك طاله برجلك.. قضيتك خسرانة من الآن! القانون يحاسب على السب والقذف ونسبةِ شيء ليس فيك اصلا، وأنا قلت بنته مزة طلعت بنت الأقرع، وأنت فعلا أقرع، وفيه مليون مقطع في مسرحياتك وأنت تضحك الناس على قرعتك، وللعلم ترى عندي بدل المحامي ٦ وأفهم بالقانون وحافظته".

أحمد بدير يخرج عن صمته

في أول تعليق له على الأزمة، قال"بدير" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "Mbc trending"،: "أنا فوجئت بالأستاذة، ولا عمري ماسمعت عنها، ولكن تلقيت رسائل كتيرة من أصدقائي بيقولولي ما تزعلش، في واحدة قالت عليك كلام وتنمرت عليك، لو بتتكلم عني أنا أحمد بدير لوحدي عادي، إنما تحط بنتي سارة في جملة مفيدة دا بعيد عن الإعلام ومالوش دخل في الإعلام، خاصة بنتي سارة خريجة إعلام وفاهمة تقاليد هذه المهنة الجميلة اللي كلها سمو وأخلاق".

وأضاف: "إذا كان في حاجة إيجابية في الموضوع، والله كمية التليفونات التي لاتنقطع والكومنت اللي بينزل بالعكس، أنا بتمنى إن اللي بيعمل كومنتات ما يغلطش فيها، لأنها في النهاية امرأة، إنما موضوع القضية اكتشفت إنها لها سوابق كتير مع فنانين، التليفونات اللي جاتلي من الكويت أكتر من أي دولة تانية".

وتابع: "أنا لما بسافر أي دولة بيقولوا عليا الفنان العربي، لأني اتعرفت على مستوى الوطن العربي كله، عيب نسئ أو نقلل من فنان".

وأكمل: "بعدما عرفت إني رفعت قضية بدأت في حالة هياج غير طبيعي، وبدأت شتائم، وتبحث وتلف عشان تلاقي أي ثغرة عليا ولكن مش هتلاقي".

استطرد أحمد بدير: "ربنا يسامحها ويهديها، المكسب الوحيد ليا الحب والمكالمات من جمع الدول، اللهم لك الحمد".

اعتذار مي العيدان

قبل ساعات قليلة اعتذرت مي العيدان للفنان أحمد بدير في مقطع فيديو لها عبر قناتها على موقع "يوتيوب": "شوفت امبارح عدد من اللقاءات للفنان أحمد بدير، حسيت متألم جدا، هو راجل كبير وأنا بدأت الموضوع كمزحة وهو أخذها على محمل شخصي، وأنا لا أرغب في أن يتنازل عن القضية التي قدمها ضدي، ارفع قضية وعشرة وخمسين ومليون ما عندي مشكلة، ولكني أخاف من الله وخاصةً أننا عايشين في زمن وباء".

أضافت: "أنا أعتذر لك لأني سمعت صوتك ولقيتك متألم، والرجوع للحق فضيلة، وأنا بدأت الموضوع كدعابة، وأنت أخذت الموضوع بشكل مختلف، وأنا أعتذر لك من أجل رب العالمين فقط، لا أريد أن نكون أمام رب العالمين خصوم، حقك عليّ لو أنا جرحتك، وهذا خوفا من الله فقط".