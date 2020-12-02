أيمن بهجت قمر يوجه رسالة لخالد تاج الدين ونادر عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: طالب الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر زملائه الشعراء نادر عبدالله وخالد تاج الدين، بضرورة توثيق حساباتهما الرسمية عبر موقع "تويتر".

وغرد "بهجت قمر"، حول الأمر موجهًا حديثه للثنائي "عبدالله وتاج الدين"، قائلًا: "خالد تاج ونادر عبد الله أبوس ايديكوا اعملوا العلامة الزرقا بقرا تعليقاتكوا بالصدفة". ومن جانبه رد "خالد تاج الدين"، على تغريدة أيمن بهجت قمر قائلًا: "بنحاول أهو محتاجين زقة بس". من ناحية أخرى، تعاون أيمن بهجت قمر مع الفنان عمرو دياب مؤخرًا في أغنية "أهي أهي"، وهي من ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا.

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