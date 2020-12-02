محمود عبد المغني لـ مي عز الدين: هفضل دايمًا جنبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجه الفنان محمود عبدالمغني رسالة إلى الفنانة مي عز الدين، بعد تعاونهما سويًا في مسلسل "خيط حرير". ونشر "عبد المغني"، صورة له رفقة مي من كواليس المسلسل وعلق: "مي عز الدين الشغل معاكي كان ممتع مبسوط بالنجاح الكبير اللي حققه المسلسل".

وتابع: "تعبتينى يا مسك بس كلة يهون وهفضل دايما جنبك".

مسلسل" خيط حرير" بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، حازم سمير، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، عبدالرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج إبراهيم فخر.

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