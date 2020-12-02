نيللي كريم: كفاية تنمر وتجريح في الناس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

طلبت الفنانة نيللي كريم، من جمهورها، الكف عن التنمر والتجريح وتربية الأبناء على الرحمة وتقبل الآخر.

وكتبت نيللي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "كفاية تنمر.. كفاية تجريح في الناس.. علموا أولادكم الرحمة وتقبل الآخر".

وحققت الفنانة نيللي كريم، نجاحا كبيرا في رمضان الماضي من خلال مسلسل "بـ100 وش"، مع النجوم: آسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي، من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.‎

كما عُرض لنيللي كريم مؤخرا فيلم "خط الدم" مع ظافر العابدين، على منصة "شاهد VIP"، من إنتاج فيلم كلينك.