شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس يحضر مفاجأة مع المطربة سومة فى الكريسماس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز المنتج نصر محروس هذه الأيام عدد من الاغاني الجديدة للمطربة سومة، علي أن يختار إحداهما حتي تقوم بتسجيلها وتصويرها وطرحها قبل احتفالات الكريسماس.

يذكر أن سومة قد مرت بظروف صحية صعبة خلال الفترة الماضية وأخبرها الأطباء أنها لن تغنى مرة أخرى ولكن الله نجاها من مرحلة الخطر بعد إجراء العديد من العمليات الجراحية لكنها تخطت هذه المحنة وشاركت مؤخرا بحفلين في مهرجان الموسيقي العربية ال29 الذى أقيم بدار الأوبرا المصرية ولاقت حفلاتها استحسان الجماهير التى حرصت علي الحضور

جدير بالذكر أن المطربة سومة بدأت حياتها الفنية بالغناء مع المايستروا سليم سحاب منذ ان كانت طفلة وتدرجت معه حتى وصلت احدى المطربات اللاتى يعتمد عليهن سحاب فى الحفلات الكبرى ومن أهم محطاتها بالغناء أمام الرئيس السابق حسني مبارك ونالت استحسانه شخصياً. سمعها الملحن حسن أبو السعود أثناء غنائها في الأوبرا وفوراً حدد معاداً مع صديقه المنتج نصر محروس، فسمعها وبعد أسبوع واحد قاما بتوقيع عقد وأطلق عليها اسمها الفني سومه و صدر لها 3 ألبومات هما " عيب عليك و دة حبيبى و ندمانة " وشاركت فى بطولة فيلم واحد هو " اعز اصحاب