شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: رثيت نفسى بقصيدة بعد شائعة وفاتى وصدقتها عائلتى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان صلاح عبدالله خلال حلوله ضيفا على برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، كشف السبب الذى جعله يقدم قصيدة رثاء لنفسه، حيث قال: "طلعت على شائعات كتير أوي عن وفاتي.. وفي مرة طلعت عليا شائعة وكان تليفوني مقفول والشائعة انتشرت جدا، وفي ناس كتير حتى من العائلة صدقت فتأثرت أوى.. وقررت أعمل قصيدة رثاء"، وألقى عبدالله الرثاء مع تتر نهاية البرنامج وقال:

لما مت عملتوا إيه؟!

كان نفسي أشوفكم

بس ماقدرتش أشوف لأني مت

بس وحياة ميتينكوا

والكلام بيني وبينكوا لما مت زعلتوا عليا قد إيه؟

يوم.. يومين تلاتة بالكتير مش بلومكم

دا أنا عايزكوا تعيشوا يومكم

صدقوني يومين كتير كفايه يوم.. أو 1/2 يوم أو 1/4 يوم

أو ربع ساعة فقط لا غير مش مهم

المهم لما تشوفوا صورتي أو تيجي سيرتي.. تذكروني

تذكروني بكل خير

وحبذا لو كانت الذكرى بدموع

أو شحتفة أو حشرجة أو نهنهة

قصدي خلوا الحالة تبدو إنها

حزن فاق كل الآفاق

في قلب من ألم الفراق موجوع

واعوا تنسوا..اذكروا محاسن موتاكم ولو مفيش

ألفولي حبة محاسن واذكروها

واكتبوها على صورتي وشيروها

أو لما تيجي سيرتي اسكتوا

اسكتوا وغيروا الموضوع

غيروا الموضوع لأني

للأسف.. لسه حي

لسه بهرب م اللي فات

لسه خايف م اللي جاي

وأكد الفنان صلاح عبد الله أن مسلسل "سنبل بعد المليون" أهم مسلسل قدمه نظرا إلى أنه كان أول ظهور له، وأن الإفيه الشهير فى المسلسل "على سلم الطائرة" فى أحد المشاهد أضحك مصر، وأضاف أنه عندما ذهب لطلب يد زوجته قدم نفسه بهذا الإفيه لوالد زوجته قائلا: "واضح إن مصر كلها ضحكت على الإفيه إلا حمايا"، وفى سياق التحدث عن عائلة صلاح عبدالله أكد زوج ابنته خلال مداخلة تليفونية أن صلاح عبدالله فى الحياة اليومية بسيط كما يظهر على الشاشة، وأنه أب "حنين" ولا يوصف قائلا: "أنا كنت قاسى على زوج أختى عندما تقدم أكتر بكتير من صلاح عبدالله عندما تقدمت لابنته".

كما كشف صلاح عبد الله أنه يعشق أن يقال عليه ممثل أو مشخصاتى، أو مضحكاتى عندما كان يقدم مسرح أكثر مما يقال عليه نجم، مشيرا إلى أن قيمته كممثل أكثر من أى لقب آخر، وذلك خلال حوراه فى برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدى، على قناة ONE، وأضاف عبد الله: "الأهم للممثل أن أكون محبوبا وهذا ما أشعر به عندما أقابل معجبين بى فى الشاعر ويظهرون عن حبهم".

وفى سياق مختلف، كان الفنان صلاح عبد الله قد نفى مؤخرا، مشاركته في أحداث الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف، مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة ومش حقيقى ، ومن المقرر الانتهاء من تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة النجم أحمد عز وهند صبرى ويعتبر من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلاً عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.