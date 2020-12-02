شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: "سنبل بعد المليون" أهم مسلسل قدمته والحلفاوى علمنى توتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان صلاح عبد الله أن مسلسل "سنبل بعد المليون" أهم مسلسل قدمه نظرا إلى أنه كان أول ظهور له، وأن الإفيه الشهير فى المسلسل "على سلم الطائرة" فى أحد المشاهد أضحك مصر، وأضاف أنه عندما ذهب لطلب يد زوجته قدم نفسه بهذا الإفيه لوالد زوجته قائلا: "واضح إن مصر كلها ضحكت على الإفيه إلا حمايا"، وفى سياق التحدث عن عائلة صلاح عبدالله أكد زوج ابنته خلال مداخلة تليفونية أن صلاح عبدالله فى الحياة اليومية بسيط كما يظهر على الشاشة، وأنه أب "حنين" ولا يوصف قائلا: "أنا كنت قاسى على زوج أختى عندما تقدم أكتر بكتير من صلاح عبدالله عندما تقدمت لابنته".

كما كشف صلاح عبد الله أنه يعشق أن يقال عليه ممثل أو مشخصاتى، أو مضحكاتى عندما كان يقدم مسرح أكثر مما يقال عليه نجم، مشيرا إلى أن قيمته كممثل أكثر من أى لقب آخر، وذلك خلال حوراه فى برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدى، على قناة ONE، وأضاف عبد الله: "الأهم للممثل أن أكون محبوبا وهذا ما أشعر به عندما أقابل معجبين بى فى الشاعر ويظهرون عن حبهم".

وعن السوشيال ميديا قال صلاح عبد الله: "أنا تعرضت للكثير من الشتائم بسبب مواقفي خاصة بعد 2011.. لدرجة إنى طلعت في فيديو قدمت فيه نثر عن حبى لمصر وهذا الفيديو انتشر بشكل واسع كرد على كل الشتامين"، وأضاف: "أنه كان متواجدا على فيس بوك، لكن نبيل الحلفاوى عرفنى على تويتر وعرفنى إزاى أرد على الألفاظ الخارجة".