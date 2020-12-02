شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله: حلمت بالأوسكار ومهرجان كان وفى النهاية تصالحت مع كونى سنيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان صلاح عبد الله إنه يُدعى للعديد من المهرجانات للحصول على جوائز لكنه لا يوافق، وهذا ما يجعل تاريخه ليس به عدد كبير من الجوائز، وأضاف أنه وافق على دعوة مهرجان الإسكندرية نظرا للاهتمام الكبير من إدارة المهرجان، كما تحدث عن أهمية الدور التانى "الفنان السنيد"، مشيرا إلى أنه وصل للتسامح مع نفسه كونه يقوم بالدور الثانى، قائلا: "كنت دايما بحلم بالأوسكار ومهرجان كان لكن دلوقتى الحلم كبر وعجز، بس عمرى ما بطلت أحلم، وفى النهاية تصالحت مع إنى ممثل سنيد".

كما كشف صلاح عبد الله أنه يعشق أن يقال عليه ممثل أو مشخصاتى، أو مضحكاتى عندما كان يقدم مسرح أكثر مما يقال عليه نجم، مشيرا إلى أن قيمته كممثل أكثر من أى لقب آخر، وذلك خلال حوراه فى برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدى، على قناة ONE، وأضاف عبد الله: "الأهم للممثل أن أكون محبوبا وهذا ما أشعر به عندما أقابل معجبين بى فى الشاعر ويظهرون عن حبهم".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقدمه الإعلامية لميس الحديدى من السبت إلى الثلاثاء على قناة "أون"، فى تمام التاسعة مساء. وكان الفنان صلاح عبد الله قد نفى مؤخرا، مشاركته فى أحداث الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف، مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة ومش حقيقى، ومن المقرر الانتهاء من تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة النجم أحمد عز وهند صبرى ويعتبر من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلاً عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.