شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب ينضم لمسلسل "فوبيا" لـ فتحى عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان لطفى لبيب لمسلسل "فوبيا" للنجم فتحى عبد الوهاب الذى بدأ في تصويره، بأول بطولة مطلقة له فى الدراما، حيث يجسد دور جديد عليه لم يقدمه من قبل في الدراما، فهو رجل غير متزن ويعانى من فوبيا ويخاف من شىء تكشفه الأحداث خلال الحلقات، ويحاول استغلال منصبه لكى يصل لتحقيق أحلامه.

مسلسل "فوبيا" بطولة فتحى عبد الوهاب وأحمد فؤاد سليم وطارق عبد العزيز وميريهان حسين، وأخرون من النجوم، والمسلسل من تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

من ناحية أخرى يشارك الفنان فتحى عبد الوهاب في السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع النجمين طارق لطفى وخالد الصاوى، للمخرج حسام على وتأليف عبد الرحيم كمال ويشارك في بطولته كل من سامح السيد وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى.

وكانت أخرأعمال لطفى لبيب مسلسل "رجالة البيت"، للمخرج أحمد الجندى، وتأليف أيمن وتار والذى شارك في بطولته كل من أحمد فهمى وأكرم حسنى وبيومى فؤاد ويزو، وتدور أحداثه بانتقال كلا من تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.