انهيار والدة حمو بيكا على الهواء وتوجه رسالة لهاني شاكر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حل نجم المهرجانات حمو بيكا، ضيفا على الإعلامية ريهام سعيد، في برنامجها "صبايا الخير" عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء.

وخلال الحلقة، سألته ريهام سعيد: "أنت بتحس إنك جنب تامر حسني والناس دي صغير أوي؟"، فرد: "لأ.. أنا يعتبر نجاحي زي نجاحهم وجمهوري زي جمهورهم، جمهوري هو جمهورهم".

سألته مجددا: "يعني أنت فنيا مش أقل منهم؟"، فرد: "لأ.. أنا مفيش حد أعلى مني.. أنا مؤدي ومش مطرب ولكن هو عشان أنا مش مطرب يبقى أقل منهم؟ وأنا لو لقيت حد يساعدني كنت هبقى حاجة حلوة، أنا اتلغى مني كمية شغل تعيشني ملك، بس ربنا بيعوض".

وظهرت والدة حمو بيكا خلال الحلقة، ودخلت في نوبة بكاء على الهواء، مطالبة نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بالتنازل لعدم دخول نجلها الحبس، وقالت: "أنا لو عليّا أخد السنتين أنا وابني لأ.. حمو مدخلش سجون ولا أقسام قبل كده".

أضافت: "ابني لسه عريس ولسه متجوز، ده ربنا بيسامح العبد مش هيسامح؟ هيقول إيه تاني أكتر من أنه اتأسف أكتر من مرة؟ إحنا والله طول عمرنا بنحب أستاذ هاني شاكر".

وفي نهاية أكتوبر الماضي، قضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مطرب المهرجانات حمو بيكا، بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه.

كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.