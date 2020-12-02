هيفاء وهبي جذابة وهدى المفتي بإطلالة جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منى زكي

نشرت الفنانة منى زكي صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت منى بإطلالة كلاسيكية بالأبيض والأسود.

حنان مطاوع

وشاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها ومتابعيها صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال باللونين الأبيض والجينز.

هيفا وهبي

وحرصت هيفا وهبي على مشاركة جمهورها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة مختلفة معتمدة على "باروكة" شعر باللون الأحمر.

هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت من خلالها بإطلالة جريئة بالأبيض والأسود.

نرمين ماهر

ونشرت الفنانة نرمين ماهر عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث جلسة ظهور خضعت لها.

نجوى كرم

الفنانة اللبنانية نجوى كرم شاركت جمهورها صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة باللون "البينك"، واعتمدت على مكياج هادئ.

محمود حجازي

وشارك الفنان محمود حجازي جمهوره ومتابعيه صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها أثناء تواجده في إحدى الصالات الرياضية

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها على متن أحد اليخوت.

حازم سمير

نشر الفنان حازم سمير صورة له رفقة الفنانة مي عز الدين، من كواليس مسلسل "خيط حرير" ، وعلق: "من دواعي سروري الشغل معاكي".

حسن الشافعي

شارك الموزع الموسيقي حسن الشافعي جمهوره ومتابعيه عبر "إنستجرام"، صورة له ظهر خلالها رفقة طفلته وعلق: "لحظات متتعوضش".