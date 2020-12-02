"إيه ده كله؟".. صدمة ريهام سعيد بعد دخولها "قصر" حمو بيكا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

استضافت الإعلامية ريهام سعيد، مساء الثلاثاء، نجم المهرجانات حمو بيكا، في برنامجها "صبايا الخير" المذاع عبر قناة "النهار".

وقالت ريهام، في تقديمها لحمو بيكا، إنها ذهبت إلى الإسكندرية رغم سقوط الأمطار لأجل مقابلته في مقر شركته.

وأصاب الذهول ريهام سعيد فور وصولها لمقر شركة بيكا، وقالت له باندهاش: "إيه ده كله؟!"، فرد: "الشركة بتاعتي".

وفي مدخل الشركة ينصب حمو بيكا تمثالا لأسد، وحينما سألته عنه، قال: "الشركة عامله زي القصر أيوه"، فعقبت ريهام سعيد: "قصر بيكا"، فرد بالإيجاب.

وظهرت في الحلقة زوجة حمو بيكا، وقال عنها: "دي حبيبتي.. ربنا يخليها ليّا وما يحرمني منها أبدا.. أيوه الجواز حلو".

وأكد بيكا خلال الحلقة أنه ليس مطربا، هو مؤدي فقط، معقبا: "أنا عايز أشتغل بس".

وفي نهاية أكتوبر الماضي، قضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مطرب المهرجانات حمو بيكا، بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه.

كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.