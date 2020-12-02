نيللي تفاجئ الجمهور بأحدث ظهور.. هل تغيرت ملامحها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت المذيعة بوسي شلبي، صورتين لها رفقة الفنانة الكبيرة نيللي في أحدث ظهور لها منذ فترة، وعلقت بوسي على الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "لسة زي القمر".

وتفاعل عدد من محبي نيللي مع الصورة، وأكدت الكثيرون إنها لازالت تتمتع بملامحها الجميلة رغم تقدمها في العمر، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: " نيللي الجميلة، طول عمرها عسل، مفتقدينها كتير نيللي، سكرة الشاشة الجميلة، نيللي وحشتينا".

نيللي من الفنانات اللواتي تركن بصمتهن في العديد من الأعمال التي شاركن بها، إذ بدأت مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة واعتمدت في أعمالها على الاستعراض والتمثيل، وشاركت في عدد كبير من الأفلام منها "عصافير الجنة، المراهقة الصغيرة، توبة، هى والرجال، أجازة صيف، نورا، صباح الخير يا زوجتى العزيزة، مجرم تحت الاختبار، اللص الظريف، دلع البنات، المشاغبون، الرجل الذى فقد ظله، الشحات، الحب سنة 70، مذكرات الآنسة منال، ذكرى ليلة حب".