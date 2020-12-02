حلا الترك ترفع دعوى ضد والدتها …”ما بعرف كيف بدي أوصف هالشعور”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

منذ ظهورها الاول في برنامج المواهب “ارابز غوت تالنت” منذ سنوات، تشغل حلا الترك الصحافة العربية لا سيما بعد طلاق والديها وزواج والدها من الفنانة المغربية دنيا بطمة واشتعال النزاع بين الوالدين على أولادهما، مما أجبر حلا على أن تكون طرفا أساسيا في الازمة بينهما، وساهم ذلك في تدخل الصحافة في حياتها الشخصية التي أصبحت محط أسئلة للجماهير ووسائل الإعلام.

كشفت مصادر إعلامية عن قيام النجمة البحرينية الشابة، حلا الترك، برفع دعوى قضائية ضد والدتها وعن لحظات لقاء الأم بابنتها في المحكمة.

أكدت الفنانة الكويتية منى السابر، أن ابنتها رفعت دعوى قضائية ضدها، معتبرة أن ابنتها لم تقم بذلك من تلقاء نفسها.

وقالت منى السابر في تصريحات أدلت بها لبرنامج “ET بالعربي”، إن ابنتها قامت بذلك مجبرة مطالبة الجمهور بعدم الحكم المسبق على ابنتها: “مش بإيدها ولأنه اللي حواليها والجو بشكل عام وما في بنت بترضى إن هي ترفع قضية على أمها”.

وأضافت السابر باللهجة المحكية: “أنا بتمنى من الجمهور ما يحكم على حلا لأنه ما حدا يعرف كيف الظروف اللي حلا عايشتها”.

وبحسب مجلة “لها” المتخصصة بالمرأة، لم تكشف والدة حلا الترك عن المزيد من التفاصيل التي جعلت ابنتها ترفع قضية ضدها.

وكشفت الأم عن لحظات لقائها ابنتها في قاعة المحكمة، وقالت باكية: “ما بعرف كيف بدي أوصف هالشعور البشع يعني شفتها، وهي كان بدها تسلم علي بس ما خلوها”.

وعبرت الأم عن رغبتها بحل هذه القضية وإنهائها بأقرب وقت معتبرة أن رسالتها التي تريد إيصالها هي أن يعيش أولادها في بيئة صحية وألا يتعرضوا لأي ضغوط وأن لا يرغمهم أحد على كلام ليس جميل بحقهم، على حد تعبيرها.

وعبرت الأم عن عدم رضاها من اللقاء الذي أجراه الإعلامي مصطفى الأغا مع ابنتها وقالت: “ما حبيت اللقاء أو طريقة الأسئلة وحلا بعدها صغيرة وأنا مستاءة وزعلانة أن تنحط في هيك طريقة أسئلة”.

وختمت الأم لقائها برسالة لابنتها، مشيرة إلى أنها لن تشعر بقيمة كلماتها إلا عندما تصبح أما مثلها وأنها ترغب برؤيتها بأفضل حال وطالبتها بأن تشعر بمعاناتها: “بليز أحسي بأمك قديه عم تعاني لأني أنا لا أحب ان تنحطي في هذه المواقف خاصة إنك معروفة والكل حابين إنه حلا تكون في حضني”.

وأشارت الأم إلى إمكانية سفرها في المستقبل القريب إلى مدينة دبي من أجل رؤية ابنتها مؤكدة رغبتها الكبيرة بلقائها.