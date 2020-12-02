تراند اليوم : رنا رئيس هتجننك بجمالها علي شط البحر – إتفرج

شاركت الفنانة الشابة رنا رئيس صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات ” إنستجرام “.

وظهرت رنا رئيس بإطلالة باللون الأسود، من أمام مياه البحر، تاركة شعرها الكيرلي طائرًا في الهواء بشكله الطبيعي، دون أن تتكلف وضع اي مكياج على وجهها، لابراز ملامحها الطبيعية.

وعلقت رنا رئيس علي الصورة قائلة : ” تصرف كأن ما تفعله يعمل اختلاف. نعم هو كذلك “.

و جاءت أبرز التعليقات على الصورة من قبل المتابعين كالاتي :

بحبك – جميلة – حلوة اوي.

و يعرف عن رنا رئيس اعتمادها علي اطلالات رقيقة و جميلة، تبرز جمالها الشبابي، و تشتهر رنا بفيديوهاتها التي تمثلها و تشاركها علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الفيديوهات ” تيك توك “.

و قدمت رنا فى الفترة الاخيرة مسلسلين هما “سلطانة المعز و ليالينا 80″، مع الفنانة غادة عبد الرازق، وذكرت رنا انها استمتعت كثيرا بهذه الأعمال التى لاقت نجاحا كبيرا عن عرضهما فى رمضان الماضى.

و عبّرت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها بالعمل مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل “سلطانة المعز”، الذي عُرض في رمضان الماضي 2020.

و قالت رنا رئيس، في تصريح لـ “صدى البلد”: ” شخصيتي في مسلسل سلطانة المعز، بعيدة عني جدًا، و زي ما بيقولوا خرجت من جلدي، مكونتش انا و ده يمكن الصعب في الموضوع بس ده خلاني اشوف هي بتفكر ازاي وابعاد الشخصية وبيطلع بإحساسها “.

وعن أصعب مشهد قالت: ” من أصعب المشاهد نفسيًا، عن علمي بقرار زواج والدتي، وأنا لا أملك حق اختيار”.

و اوضحت رنا : تعاونى مع الفنان غادة عبد الرازق كان من أصعب الأعمال و كنت متوترة فى المشاهد الاولى التى جمعتنى بها و هو الامر الذى ظهر فى الكواليس و لكن سرعان من تمالكت نفسى و استطاعت غادة ان تساعدنى فى البداية.

و استطاعت النجمة الشابة رنا رئيس ان تضع قدميها و بشكل ثابت في عالم التمثيل و الدراما، و كان الحظ دائما معها حيث عملت مع كبار النجوم التي تعلمت و استفادة من خبراتهم كثيرًا ، حيث انها مجتهدة و تعمل علي نفسها بشكل كبير فهي عاشقه للفن التي تربت عليه و نشأت في بيت تشاهد فيه يوميا النجوم فهي ابنة خبيرة التجميل المعروفة “زينب حسن”.