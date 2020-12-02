تراند اليوم : إن غاب إسمي كفاية جسمي – شاهد سميرة سعيد من غير بنطلون

نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد صورا جديدة لها من أحدث جلسات التصوير التي قامت بها، عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.

وتألقت سميرة سعيد خلال الجلسة بفستان ذهبي قصير، وزاد من جمال إطلالتها اللون البني الفاتح الذي اختارته لشعرها وقصة الشعر التي اعتمدتها أيضًا، واختصرت سميرة سعيد بإطلالتها العديد من سنوات عمرها.

وشاركت سميرة سعيد مؤخرًا كعضو لجنة تحكيم ببرنامج “ذا فويس سينيور”، إلى جانب كل من الفنان هاني شاكر، والفنانة نجوى كرم، والفنان ملحم زين، الذي كان مدربا لصاحب أول لقب للبرنامج وهو المتسابق عبدو ياغي.