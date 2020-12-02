تراند اليوم : التريند بقي كلو قلع .. حنان مطاوع ناوية تخطفوا – إتفرج

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة جديده لها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت حنان مطاوع في الصورة ـ وهي ترتدي قميص أبيض مكشوف الأكتاف ، وتسريحة شعر بسيطة ، و اكسسوارات بسيطة .

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت حنان مطاوع في الماكياج على الالوان البنية اللامعة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت احمر للشفاه باللون البني اللامع الذى يبرز جمال انوثتها.

واختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الاسود الطويل لتتناسب مع إطلالتها البسيطة.

ووضعت مجموعة من الاكسسوارات الفضية التي تتناسب ملابسها الكاجوال.

قال أحمد رشوان مخرج فيلم “قابل للكسر” إن الفنانة حنان مطاوع فنانة موهوبة وتحب المهنة ووافقت على التواجد في العمل عند قراءتها للسيناريو، لافتا إلى أنها تحمست للفكرة كثيرا، وتنازلت عن أجرها بالعمل لكى يتغلبوا على صعوبات الإنتاج ويخرج الفيلم إلى النور.

قصة الفيلم حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، وتستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

“قابل للكسر” تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي.

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة قررت اختيار الفيلم المصري “قابل للكسر” ليعرض في مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط خلال فعاليات الدورة الـ 36.