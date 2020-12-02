تراند اليوم : مي فخري لبست الحجاب ونزلت بيه الشارع .. والجمهور : مين دي!!

كشفت الممثلة المعتزلة مي فخري عن سبب اتخاذها قرار ارتداء الحجاب بعد 3 أشهر من تنفيذها لذلك القرار.

أوضحت مي فخري في فيديو نشرته عبر حسابها على Instagram أنها تلقت عدة رسائل من متابعيها يسألونها عن السبب الذي دفعها لارتداء الحجاب بشكل مفاجيء، قائلة إنها تريد أن تتحدث إلى الفتيات بشكل خاص عن الجانب الديني المتعلق بالحجاب، لكنها تريد توضيح منطقها الشخصي، وهو أنها ترى أن الله قد أنعم عليها بالجمال لأنه اختصها بتلك النعمة وليس لكي تشاركها مع الآخرين وتبهرهم بأناقتها أو لباقتها.

أضافت أنها أرادت الحفاظ على تلك النعمة، وارتدت الحجاب لتصبح أكثر راحة في حياتها ولا تشعر بوجود أي مشكلة في ارتداء ملابس أنيقة ومحتشمة تليق بالحجاب.

تابعت أنها أصبحت تخرج إلى الشارع وهي مطمئنة ولم تعد تتلقى “تلك النظرة” التي تعرفها الفتيات جيدًا، وتجعلهن يرغبن في الاختفاء، مؤكدة أنها أصبحت سعيدة بالمشي في الشارع دون أن تتحمل ذنب من لايستطيعوا غض أبصارهم إلى جانب عدم تلقيها نظرات خبيثة.

اختتمت مي فخري رسالتها قائلة إنها أرادت أن ترد على التسارلات بشكل واضح دون التطرق إلى الشق الديني في الحجاب، وتتمنى أن يكون تفسيرها المنطقي قد أقنع الفتيات برأيها في الحجاب.

يذكر أن مي فخري أعلنت ارتدائها الحجاب في سبتمبر الماضي، وحذفت كل صورها السابقة قبل ارتداء الحجاب واكتفت بالفيديوهات والصور التي تظهر بها بغطاء على رأسها، وسبق ذلك القرار ظهورها في أكثر من فيديو بغطاء للرأس تحدث حلالهم عن عدم رضائها عن حياة الشهرة ووجودها وسط أصدقاء غير جيدين ندمت على معرفتها بهم.