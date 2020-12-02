تراند اليوم : إصابة زوج شيماء سيف بفيرس كورورنا وعزله تماما – شاهد

أصيب المنتج الفني محمد كارتر بفيروس كورونا، مما تطلب منه الاتزام بالعزل المنزلي خلال الفترة المقبلة.

وكانت الفنانة شيماء سيف، زوجة المنتج محمد كارتر، قد نشرت عبر خاصية الصور المؤقته على حسابها على Instagram صورة لهما معا وعلقت عليها: “سلامتك يا حبيبي ألف مليون سلامة عليك.. إن شاء الله هتخف وتبقى زي الفل.. قدر الله وماشاء فعل.. دعواتكم”.

وعلم أن كارتر تأكد من إصابته بفيروس كورونا، مما دفعه للعزل خلال الأيام الماضية عن الجميع في منزله، وبدأ في أخذ العلاج لحين تحسن حالته.

يذكر أن شيماء سيف، كانت قد احتفلت بزفافها على المنتج محمد كارتر 19 أكتوبر 2018، بحضور عدد كبير من الفنانين، منهم محمد رمضان ووفاء عامر ودنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم وحسن الرداد والإعلامية منى الشاذلي ونجوم “مسرح مصر” وغيرهم من النجوم، فيما أحيا الحفل الفنان محمد حماقي.

يشار إلى أن شيماء سيف شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل “الزوجة 18” من بطولة حسن الرداد وناهد السباعي ‏وهيدي كرم وسلوى محمد ‏علي، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف ‏فكري، إنتاج ممدوح ‏شاهين‏.