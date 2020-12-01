الموسم الأخير من “مسرح مصر” عبر “شاهد VIP”

متابعة بتجـــــــــرد: تنطلق الخميس المُقبل العروض الحصرية من الموسم الخامس والأخير من عروض “مسرح مصر”، عبر “شاهد VIP” بعرض مسرحيتين جديدتين كل أسبوع.

يُعرض خلال الموسم الجديد أكثر من 15 مسرحية، منها “9 ميدان التاريخ”، و”البيع المنحوس”، و”السلام عليكم”، و”الفرح فرحنا”، و”المصباح السحري”، و”ريا وسكينة”، و”حفلة تنكرية”، و”عزبة الباشا”، و”هندي خان”، و”يوم وعدى”.

يُشارك في بطولة العروض، بالإضافة إلى النجم أشرف عبدالباقي، نُخبة من نجوم الكوميديا الشباب، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن “ويزو”، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة “أس أس”، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن. العروض من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تلفزيوني سعيد حامد.