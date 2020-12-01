فيديو.. محمد إمام ينشر كواليس تصوير "لص بغداد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان المصري محمد إمام كواليس تصوير فيلم "لص بغداد" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب". وحقق الفيلم إيرادات كبيرة منذ طرحه بدور العرض السينمائي في 22 يناير/كانون الثاني الماضي.

الفيلم من بطولة محمد إمام وفتحي عبدالوهاب وياسمين رئيس وأمينة خليل ومحمد عبدالرحمن توتة وأحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى. وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية حول مغامرة كوميدية تقع عندما يبدأ أبطال الفيلم في البحث عن كنز مفقود.

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