شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى ووفاء عامر يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم "خان تيولا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أبطال فيلم "خان تيولا" بالعرض الخاص للعمل الذي أقيم في إحدى سينمات أكتوبر، وحرص الأبطال على الحضور منهم الفنان نضال الشافعى ووفاء عامر وأحمد كمال ومؤلف ومخرج الفيلم وسام مدني، كما تواجد كل من أيتن عامر وأحمد التهامي ومحسن منصور لتهنئة أبطاله.

وكانت قد تواجدت الفنانة بشري وخطيبها سالم هيكل وحنان مطاوع وعمرو عبد العزيز وحسام فارس وتامر فرج وزوجته لتهنئة أبطال فيلم خان تيولا بالعرض الخاص.

فيلم خان تيولا يشارك في بطولته كل من الفنانة وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى ومن تأليف وإخراج وسام المدنى، ومن المقرر طرحه غدًا الأربعاء في دور العرض السنمائى .

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم "خان تيولا" مؤخرا الإعلان الدعائي للفيلم، وأحاط الكثير من الغموض والإثارة على الإعلان الدعائي للفيلم الذي انهالت عليه الكثير من التعليقات التي تساءلت عن الشكل الذي ظهر به أبطال الفيلم والمكان الذي تم التصوير به ودور العرض التى سيطرح بها الفيلم.

ومن ناحيته أكد مخرج ومؤلف العمل أن فيلم "خان تيولا" لا ينتمي تماما لنوعية أفلام الرعب وأنه يحمل رسالة هامة وفكرته تدور في إطار تشويقي فلسفي.

وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.



























































































