شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: لو صالح سليم عايش وسط التسخين ده كان قال مصر فوق الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان صلاح عبد الله كلمة لجماهير النادي الأهلي، وهي "لو صالح سليم كان عايش وسط هذا البعث والتسخين كان هيطلع علي كل المنصات يقول مصر فوق الجميع"، مشيرًا إلى أنه يسعد لفوز الزمالك ليس لخسارة الأهلي، وأنه يتمني أن يكون جمهور الفريقين علي هذا النهج، كما وجه كلمة لجماهير نادي الزمالك وهي "انتوا جمهور رائع مش عشان أنا زملكاوي.. لأنه نادي فصول طول عمره ..وكرة زي الليالي ليس لها أمان..وخلي الأمل في بكرة"

كشف الفنان صلاح عبد الله عن أنه يعشق أن يقال عليه ممثل أو مشخصاتي، أو مضحكاتي عندما كان يقدم مسرح أكثر مما يقال عليه نجم، مشيرًا إلى أن قيمته كممثل أكثر من أي لقب آخر، وذلك خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة مع لميس الحديدى"، علي قناة ONE، وأضاف عبد الله، ان الأهم من ممثل أن أكون محبوبا وهذا ما أشعر به عندما أقابل معجبين بي في الشاعر ويظهرون عن حبهم.

وعلي جانب آخر أكد أنه لا يعرف حتي الآن كيف أصبح ممثلاً، قائلا: "أنا زملكاوي أبا عن جد بالوراثة لكن ممثل ليه معرفش..أبويا موظف، وأمي ست بيت" .

وفي سياق آخر تحدث عن انتمائه لنادي الزمالك، وأشار إلى أنه لم يصل للقهر بعد خسارة الفريق أمام فريق الأهلي، ولكنه شعر بالحزن، مشيرًا إلى أنه ينادي دائمًا بـ لا للتعصب، قائلا: "الذين فشلوا في الفتنة الطائفية..سيفشلون في التعصب".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة"، تقدمه الإعلامية لميس الحديدى من السبت إلى الثلاثاء على قناة "اون"، من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.

وكان الفنان صلاح عبد الله قد نفى مؤخرا، مشاركته في أحداث الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف، مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة ومش حقيقى ، ومن المقرر الانتهاء من تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة النجم أحمد عز وهند صبرى ويعتبر من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول.