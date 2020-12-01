شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا: أرباحى الشهرية تغيرت من 7 آلاف دولار لـ2000 فقط بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، إن الجمهور لا يعلم شيئًا عن الأجور التي أتلقاها مقابل عملى، مشيرًا إلى أن الناس تعتقد أن أرباح "اليوتيوب" والسوشيال ميديا كنوز من المال، وأن السيارات التي امتلكها من "الأقساط"، موضحًا أنه مستعد لتوضيح الأرباح أمام الجمهور حاليًا، مؤكدًا أن أرباحه على اليوتيوب تغيرت من 7000 آلاف دولار، لـ2000 فقط، بسبب جائحة كورونا، ومطربي المهرجانات "بقوا كتير أوى".

وأكد بيكا في تصريحات تليفزيونية، أن أقاربه وجيش من العاملين يعملون معه في الشركة التي يمتلكها ويتقاضون رواتب منه "بيوتهم مفتوحة"، ولو اتحبست البيوت دى هتتقفل، مشيرًا إلى أنه بالفعل "أخطأ"، ويطلب المسامحة من الجميع، خاصة أنه مسئول عن عائلة كاملة، وتزوج مؤخرًا، ويريد أن يعيش بالسلام مع زوجته وابنه الصغير، مطالبًا السماح من الجميع، فضلاً عن أنه يطلب تصريحًا للعمل.

يشار إلى أن حمو بيكا تعرض لحكم قضائى لمدة عامين، بعد التهجم على نقابة المهن الموسيقية، وسب وقذف النقيب هانى شاكر .