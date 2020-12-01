أغنية Dakiti لباد بانى وجاى كورتيز تتصدر قائمة Billboard Global 200 هذا الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح جديد حققته أغنية " Dakiti " للنجم العالمى باد بانى والتى تعاون فيها مع المغنى جاى كورتيز، حيث سيطرت الأغنية على صدارة قائمة " Billboard Global 200 " و هى قائمة تصنف أفضل الأغانى على مستوى العالم وتستند إلى المبيعات الرقمية والتدفق عبر الإنترنت فى من أكثر من 200 منطقة فى جميع أنحاء العالم .
و بتصدر أغنية " Dakiti " لقائمة " Billboard Global 200 " استطاع باد بانى و جاى كورتيز أن يتفوقا على عدد من أهم و أشهر نجوم الغناء فى العالم مثل إريانا جراند و بيلى إيليش و مالوما و الفريق الكورى BTS و جاستين بيبر وكاردى بى .
يذكر أن باد بانى " Bad Bunny " اطلق مؤخرا ألبومه الغنائى الجديد الذى يحمل اسم " El Último Tour Del Mundo " وهو الألبوم الذى عمل عليه النجم البالغ من العمر ( 26 عام ) باجتهاد شديد حتى يرى النور ويكون بصمة جديدة ناجحة فى مشوار باد بانى الفنى ، وهو يضم 16 أغنية تعاون فيها باد بانى مع عدد من نجوم الغناء ، و هم الغنى جاى كورتيز و المغنية الاسبانية روزاليا و المغنية الامريكية أبرا .
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