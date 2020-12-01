شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال ردًا على السخرية من شكله قبل الشهرة: شوف حاجة أفيد واعملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد مطرب المهرجانات عمر كمال، على بعض الساخرين من صورة تظهر شكله قبل الشهرة، قائلا: "اشتغلت على نفسى وبكرم وفضل ربنا اشتغلت الحاجة اللى بحبها وركبت العربية اللى بحلم بيها، وكونت نفسى وعملت وضع واسم لنفسى.. وربنا جعلنى سبب فى أنى شايل مسئولية ناس وفاتح بيوت ناس كتير من غير جنيه من بابى ومامى ولا مساعدة حد غير ربنا ثم دراعى".



عمر كمال

وكتب كمال، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "كل ما أحط بوست وممكن الناس تشوف بعنيها عشان محدش يقول ده بيحور وبيعمل بوست وتريند، ألاقى ناس كتيره حطالى صورتى اللى على اليمين فى الكومنتات من باب السخرية، حتى الصورة اللى منزلها لوالدتى وبعبر عن حبى ليها عشان عيد ميلادها منزلين الصورة من باب السخرية، فعايز أرد عليهم وأقولهم والله الحمد لله على شكلى فى جميع مراحل حياتى، وديه حاجة أنا مش بتكسف منها وادينى نزلت الصورة أهو للناس فى بوست عشان تشوفها ومش مكسوف".





وأوضح كمال: "الصورة اللى على اليمين ديه لإنسان كان معندهوش رفاهية إنه يروح للدكتور يتابع معاه رچيم أو يروح للچيم أو حتى عنده وقت يفكر فى شكله، إنسان كان كل همه يشوف السرير بعد يومه الطويل عشان يصحى ليوم تانى أصعب، مش مهم كنت إيه المهم بقيت إيه، اشتغلت على نفسى وبكرم وفضل ربنا اشتغلت الحاجة اللى بحبها وركبت العربية اللى بحلم بيها، وكونت نفسى وعملت وضع واسم لنفسى.. وربنا جعلنى سبب فى انى شايل مسئولية ناس وفاتح بيوت ناس كتير من غير جنيه من بابى ومامى ولا مساعدة حد غير ربنا ثم دراعى، أشك لو انت انسان عندك حاجة مفيدة فى حياتك تعملها أو عندك هدف فى حياتك إن يبقى عندك وقت تدور على صور حد وتسخر منه، صدقنى الحياة مفيهاش وقت تضيعه فى الكلام، ده شوف حاجة أفيد واعملها".

ظهر المطرب عمر كمال فى أحدث صورة له مع والدته عبر حسابه الرسمى على موقع فيس بوك، حيث علق عليها بكتابة "حبيبتى يا أمى"، وما ان نشر الصورة حتى تفاعل كثيرين معها خاصة بعدما ظهرت والدته معه وهى ترتدى النقاب، حيث حرص متابعو الصورة على التفاعل معها من خلال تعليقات عديدة.

وكان شارك المطرب عمر كمال، فى حفل عيد الميلاد يوم السبت الماضى، وأدى أغنية "انزل يا جميل" للمطرب وليد توفيق، فيما التف حوله حميد الشاعرى وعدد من كبار النجوم المشاركين فى الحفل، كما نشر عمر كمال، مقطع فيديو مصور من حفل عيد الميلاد أثناء أدائه الأغنية، وذلك عبر حسابه الشخصى على تطبيق "تيك توك".