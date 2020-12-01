تكريم أشرف زكي في المركز الثقافي الروسي بحضور نجوم الفن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تصوير- محمود عبد الناصر

نظم المركز الثقافي الروسي، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالية لتكريم الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، وذلك بمناسبة اليوبيل (60 عاما) بمسرح تشايكوفسكي بمقر المركز في حي الدقي.

حضر الاحتفالية عددا من قيادات وزارة الثقافة ونخبة من الفنانين والشخصيات العامة، ومنهم: روجينا، هاني رمزى، صابرين، جومانة مراد، بوسي شلبي، وفاء سالم، محمود حميدة، لبلبة، محسن منصور، رحاب الجمل، ومنير مكرم وغيرهم، وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي قصير عن الدكتور أشرف زكي.

وأهدى أليكسي تيفانيان، مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، درع المركز الثقافي الروسي للفنان أشرف زكي، إلى جانب تكريمه من شعبة المبدعين العرب والاتحاد العام للمنتجين العرب وملتقى المرأة العربية والإفريقية والمهجر.

ومن جانبها، أعربت الفنانة روجينا، عن سعادتها بتكريم زوجها الفنان الدكتور أشرف زكي، ونشرت صورة تجمعهما عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "ألف مبروك على التكريم النهاردة، تستحق مليون تكريم على رحلة طويلة من العطاء، ربنا يرزقك السعادة والصحة، أحلى كلمة شكر على كل اللي قدمته.. صاحب الفضل شكرا".