أول صورة لأحمد السقا وأمير كرارة من كواليس "نسل الأغراب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن المخرج محمد سامي، بدء تصوير مسلسله "نسل الأغراب"، والذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان 2021.

ونشر سامي، صورة تجمعه ببطلي المسلسل أحمد السقا وأمير كرارة من كواليس تصوير العمل، وعلّق عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "بسم الله أول يوم تصوير مسلسل نسل الأغراب، إخراج وقصة وسيناريو وحوار محمد سامي وإنتاج تامر مرسي، وإشراف حسام شوقي".

مسلسل "نسل الأغراب" تدور أحداثه في أجواء صعيدية، من بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك، إدوراد، دياب، سلوى عثمان، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، أحمد فهيم، وأحمد داش وغيرهم.